Menino de 10 anos morre ao ter cabeça esmagada por trator

Um menino, de apenas 10 anos, morreu ao ser esmagado por um trator durante o final da tarde de segunda-feira (19), em uma estrada vicinal entre a Colonia Menonita Renfelth e a San Ignacio de Misiones, no Paraguai, região de fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Nacionales RD Informativo, o menino voltava para casa com o pai e o irmão de trator após passar o dia em uma chácara.

Em determinado momento, ele tentou dizer algo para o pai e acabou perdendo o equilibro, caindo e sendo atropelado pelo veículo. A roda traseira passou por cima de sua cabeça.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, socorrendo o menino e o levando até o pronto-socorro pediátrico do Hospital Distrital de San Ignacio, onde o óbito foi constatado.

Equipes da polícia local foram até a cena do acidente e o caso é investigado.

