Menino de 11 anos é atropelado e arrastado por seis metros em MS

Um menino, de apenas 11 anos, precisou ser socorrido após ser atropelado por uma Dodge RAM 2500 Laramie e arrastado por seus metros na tarde de segunda-feira (6), em São Gabriel do Oeste.

De acordo com o Idest, a caminhonete seguia pela avenida Getúlio Vargas quando no cruzamento da avenida com a rua Alagoas, acabou atingindo o menino que estava de bicicleta que tentava atravessar a avenida.

Ao perceber que atingiu a criança, o motorista de 56 anos, parou o veículo e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, a vítima estava orientada e consciente, mas com diversas escoriações pelo corpo. Ela foi retirada debaixo do veículo, socorrida pelo Corpo de Bombeiros, e levada para o Hospital Municipal.

Os militares do resgate informaram que o menino apresentava um na cabeça, suspeita de fratura na clavícula direita, suspeita de TCE (Traumatismo Cranioencefálico) e ferimentos abrasivos – ralados – pelo corpo.

Por conta da gravidade das lesões, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Ainda de acordo com informações da PM, o condutor do veículo não apresentava indícios de embriaguez.

