Menino de 11 anos mata aula com primo e desaparece ao nadar no Rio Miranda

Um menino, de aproximadamente 11 anos, está sendo procurado por equipes do Corpo de Bombeiros no Rio Miranda, em Jardim, interior de Mato Grosso do Sul. Segundo informações, ele e o primo, de 15 anos, teriam matado aula na escola nesta segunda-feira (26), para irem tomar banho no rio e o menor acabou se afogando.

Segundo o portal Jardim MS News, o adolescente mais velho é que teria acionado o resgate, por volta das 14h. Aos militares ele teria contado que estava com o primo que entrou no rio e acabou afundando. Por estar muito nervoso, ele não soube detalhar o que teria acontecido.

Os Bombeiros estão no local e deram início às buscas com o mergulhador. O chinelo da vítima ficou na margem do rio e o outro adolescente foi levado pela Polícia Militar para avisar a família.

Devido as chuvas, o rio está bastante cheio e com a água turva.

