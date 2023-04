Menino de 12 anos esfaqueia o pai pelas costas ao ver briga em casa no Pioneiros

Adolescente, de apenas 12 anos, esfaqueou o pai, de 32 anos, no começo da tarde desta segunda-feira (10) enquanto o homem discutia com a esposa na casa onde moram localizada na Rua Treze de Novembro, região do bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima que havia sido esfaqueada pela esposa. Ao chegar no local e conversar com populares, as equipes foram informadas de que o homem teria sido socorrido por vizinhos até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Na unidade de saúde, conversaram com a vítima sendo informados de que na verdade ele estava brigando com a esposa quando o filho, de apenas 12 anos, o apunhalou pelas costas, acertando o meio da coluna.

A mulher da vítima contou a mesma versão, dizendo ainda que após comer o ato o filho saiu correndo na rua gritando por ajuda dizendo que o pai havia sido esfaqueado. O adolescente não foi encontrado pelos pais.

O médico da UPA Universitário disse que iria pedir transferência do homem para uma unidade hospitalar, para que ele pudesse fazer exames mais aprofundados. A vítima estaria ainda sentindo dormência em uma das pernas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

