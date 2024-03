Menino de 2 anos Ã© atingido no rosto por chapa para bife em Campo Grande

Um menino, de 2 anos, acabou tendo o rosto atingido por uma chapa de fritar bife durante a tarde desta sexta-feira (1°), na casa onde mora, localizada no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, ele é um menino bem esperto. Durante a tarde de hoje, brincava e foi mexer no objeto, quando acabou sendo atingido na região do nariz.

Por conta do impacto, ele teve um desvio do septo, o que acabou ocasionando um sangramento intenso. O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestando os primeiros socorros até a chegada da viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o levaria para uma unidade hospitalar.

