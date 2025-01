Menino de 9 anos esfaqueia mulher após ser flagrado roubando bolo na Paraíba

Um menino, de apenas 9 anos de idade, é acusado de arremessar e ferir uma mulher com uma faca após ser flagrado furtando um bolo em um comércio na cidade de Campina Grande, na Paraíba.

Segundo relatos, a proprietária do estabelecimento, que vende bolos, foi até o local e se deparou com o menino acompanhado, de um outro jovem, roubando os produtos do comércio, e ao perceber que foi flagrado, pegou uma faca e arremessou contra a mulher, que foi atingida na perna.

Ela precisou ser atendida por uma equipe médica e foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde segue em observação.

A cunhada da vítima disse que ao chegar no local, se deparou com a mulher sangrando muito. "Foi um susto muito grande. Nunca imaginávamos que uma criança pudesse fazer isso", comentou.

O menino foi detido por populares até a chegada da polícia, que o conduziu para a Delegacia da Infância e Juventude, acompanhado de sua mãe. A polícia investiga as circunstâncias que levaram o garoto a cometer o furto e o ataque.

