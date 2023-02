Menor é apreendido transportando quase 150 kg de drogas em MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operação de Fronteira) apreenderam na tarde de terça-feira (14), um adolescente de 17 anos com quase 150 kg de maconha e skunk transportados em um GM Astra, na MS-379 área rural de Laguna Carapã.

Os agentes faziam um bloqueio na rodovia, quando deram ordem de parada ao condutor, que seguia em direção à cidade. O menor não obedeceu à ordem de parada para fiscalização e evadiu-se, em alta velocidade.

Após alguns quilômetros de perseguição, a equipe do DOF o abordou. Em buscas, os policiais localizaram as drogas escondidas em diversos compartimentos ocultos no veículo.

Ao todo foram encontrados 140 quilos de maconha e quase oito quilos de skunk. O adolescente afirmou aos policiais que pegou o veículo carregado em Ponta Porã e deixaria em Laguna Carapã, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte do entorpecente.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 370 mil, sendo encaminhado e entregue na Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

