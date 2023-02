Mercadorias contrabandeadas são apreendidas pela polícia em MS

Um homem, de 45 anos, foi preso durante a noite de sábado (11) com uma carga de contrabando de relógios, celulares, etc, na rodovia MS-379, em Laguna Carapã.

De acordo com as informações policiais, Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária), da Base Operacional de Amambai fazia a fiscalização da via quando abordaram o veículo Fiat/Siena, de cor branca, com placas de Ponta Porã.

O automóvel transportava diversas caixas de mercadorias de origem estrangeira (relógios, celulares, etc), sem a documentação de importação.

Consequentemente, as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo do crime foi estimado em R$ 11.400,00.

