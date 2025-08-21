'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande

Dois empresários foram presos durante operação de combate ao furto de energia elétrica em Campo Grande. A ação foi deflagrada manhã de hoje (21), pela 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as autoridades tiveram apoio da Energisa e Perícia Técnica, realizando fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais da capital, constatando furtos de energia em cinco estabelecimentos.

Durante a operação, dois empresários foram presos pelo crime, enquanto outro foi conduzido para Delegacia de Polícia, onde foi indiciado formalmente. Outros dois comerciantes não foram localizados nos estabelecimentos.

Os levantamentos foram realizados pela concessionária de energia, que constatou discrepâncias nas leituras de energia nos últimos 6 meses, ocasionando vultuoso prejuízo, além dos riscos inerentes às ligações clandestinas.

A subtração de energia atinge a sociedade de forma direta, considerando que, por ser realizada de forma artesanal, pode ocasionar incêndios ou explosões, colocando em risco a população. Além disso, releva prejuízo aos demais consumidores, através do aumento de energia em decorrência da reposição de perdas decorrentes das fraudes

A Polícia Civil esclarece que a ligação clandestina de energia elétrica, seja àquela realizada diretamente na fiação ou mediante fraude no contador, constitui crime, nos termos dos Arts. 155 ou 171 do Código Penal, podendo ocasionar a prisão em flagrante daquele que o cometer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também