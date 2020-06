Militar da aeronáutica atropela pai e bebê, quase bate em guardas e é levado para a delegacia

Um militar, 21 anos, da Força Aérea Brasileira foi levado para delegacia por dirigir embriagado, quase bater em uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e atropelar um pai com um bebê, 2 meses, em frente a uma conveniência no bairro Nova Lima em Campo Grande, na noite de domingo (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Municipal foi até uma conveniência, no bairro Nova Lima, para realizar uma fiscalização, pois no lugar havia uma aglomeração de pessoas, proibido por decreto municipal.

Durante a fiscalização, um veículo surgiu na contra mão da pista, subiu a calçada e quase colidiu com os agentes municipais, que deram ordem de parada mas não foram ouvidos pelo motorista.

Na tentativa de fuga do local, o condutor atropelou uma homem que trafegava pela via e estava com seu filho, um bebê de 2 meses, logo depois ele bateu o carro em uma obra que acontecia na rua, deixou o veículo e continuou a fuga a pé.

O autor foi encontrado em uma residência, poucos metros distantes de onde deixou o carro, escondido embaixo de um armário. Ele foi identificado como um militar da Força Aérea Brasileira e se recusou a fazer o teste de alcoolemia, mas admitiu ter ingerido duas garrafas de cerveja.

Segundo o boletim, os agentes perceberam que o militar estava com os olhos vermelhos, voz pastosa e estava cambaleando. O autor foi levado para uma unidade de saúde, pois foi ferido no acidente que o fez abandonar o veículo.

Logo depois ele foi conduzido para a delegacia para procedimentos cabíveis.

