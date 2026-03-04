Militar dos Bombeiros ataca esposa com marteladas e a deixa em estado grave em MS

Militar do Corpo de Bombeiros, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no final da tarde desta terça-feira, dia 3, após agredir a esposa, de 32 anos, e os três filhos com golpes de martelo, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. A mulher ficou em estado grave.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e as crianças estão recebendo apoio de profissionais da área da psicologia, devido ao abalo emocional diante das agressões sofridas.

Segundo o site Ponta Porã News, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional. O caso aconteceu na Vila Renô e vizinhos escutaram a confusão e tentaram impedir a saída do suspeito.

Porém, ele só foi contido com o auxílio da Polícia Militar, que conseguiu prendê-lo. Ainda não há informações a respeito do motivo para o militar do Corpo de Bombeiros atacar a esposa.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

