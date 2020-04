Militar é preso após fazer festa em casa e desrespeitar toque de recolher

O militar do exército Reinaldo Magalhaes Valenzuela, de 23 anos, foi preso após descumprir o decreto do toque de recolher e promover uma festa em casa na madrugada desta quinta-feira (2), em Ponta Porã.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que estava ocorrendo uma festa com música alta e aglomeração de pessoas em uma casa no Residencial Ponta Porã I.

No local, o soldado se apresentou como dono da residência. Reinaldo foi informado sobre o crime de perturbação do sossego e tranquilidade, devido ao som alto, além de descumprir o decreto que determina o toque de recolher na cidade.

À polícia, ele disse que desconhecia tais determinações e foi orientado a encerrar a festa e mandar os convidados embora, podendo ser preso se voltasse a cometer os crimes.

Ainda de acordo com o registro policial, o militar disse que não estava cometendo nenhum crime e que os policiais poderiam prendê-lo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheios e infração de medida sanitária preventiva.

