Morador acorda com tiros e encontra porta danificada na Capital

O morador de uma residência, que não teve a identidade revelada, no Jardim Veraneio, em Campo Grande, acordou assustado durante a madrugada desta terça-feira (16), logo após ter escutado barulhos semelhantes a tiros e verificar que sua porta estava danificada com marcas de alguns projéteis.

Consta no boletim de ocorrência, que a Polícia Militar esteve no local conversando e apurando mais detalhes com o morador, mas que ele relatou que estava com a família e o primeiro barulho aconteceu por volta das 2h30 da madrugada.

Ele teria se levantado para ir até a sala da residência, quando encontrou a porta danificada. Ao sair no quintal, visualizou pelo menos cinco cápsulas de projéteis danificados por conta do impacto na parede. As cápsulas foram entregues à equipe da Polícia Militar.

Questionado se teria algum desafeto ou sofrido algum tipo de ameaça, o morador relatou que não e que os disparos também não teriam atingido nenhum familiar, restando somente danos materiais.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

