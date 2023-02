Morador da Moreninhas II perde R$ 4 mil após trocar nude com novinha da internet

Homem, de 49 anos, perdeu R$ 4 mil depois de trocar nudes com uma novinha que conheceu pela internet na última terça-feira (7). Morador do bairro Moreninhas II, ele procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro para denunciar que esta sendo vítima de extorsão.

A história é confusa, mas vamos lá! Para a polícia a vítima contou que estava mexendo nas redes sociais quando recebeu mensagens de uma ‘novinha’, seguida de fotos dela nua. Durante as conversas, o homem alegou que a mulher se insinuava e ainda pediu imagens dele sem roupa.

Instigado com a conversa, a vítima acabou encaminhando alguns nudes para a mulher. Porém, tudo mudou quando começou a receber mensagens dizendo que ele havia cometido diversos crimes.

De uma hora para outra, um suposto delegado do Rio Grande do Sul estava conversando com a vítima alegando que a ‘novinha’ havia morrido após surtar por trocar nudes com o homem. Para evitar que ele fosse condenado a 20 anos de cadeia, a ‘autoridade’ pediu para que uma transferência de R$ 4 mil fosse feita.

Desesperado, o homem pagou o valor. Já sem dinheiro, ele continuou a ser extorquido, mas como não tinha como pagar foi ameaçado e coagido verbalmente, pois as fotos que havia encaminhado para a menina seriam enviadas para os familiares da vítima.

Foi só então, três dias depois, que o homem resolveu procurar as autoridades para registrar o boletim de ocorrência.

