Morador de Bataguassu é assassinado em fazenda de São Paulo

Originário de Bataguassu, cidade no interior do Estado e localizada a 341 quilômetros de distância de Campo Grande, Jhonatan Lucas Vieira Magalhães, de 29 anos, foi assassinado na tarde deste domingo (21) em fazenda de São Paulo.

Segundo informações do portal Cenário MS, Jhonatan foi baleado por companheiro de trabalho na fazenda Estância Santa Paula, localizada na estrada vicinal da Aymoré, na divisa entre Presidente Venceslau e Caiuá, no interior paulista.

O suspeito de realizar os disparos, identificado como José Paulo da Silva, conhecido pelo nome de Zé Paulo, de 68 anos, cometeu o crime após uma discussão com Jhonatan. Logo após efetuar o disparo contra o companheiro de trabalho, Zé Paulo fugiu do local e ainda se encontra foragido.

Equipe da Polícia Civil e Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência, e durante checagem, descobriram que Jhonatan tinha mais de 10 passagens pela polícia, ainda da época em que morava em Bataguassu, pelos crimes de furto, lesão corporal, corrupção de menores e ameaça, e estava evadido do sistema prisional.

Autoridades ainda realizam buscas na região para localizar o autor do crime.

