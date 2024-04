Morador de rua é espancado e tem as costelas quebradas no Itamaracá

Um morador de rua, de 45 anos, foi espancado durante a noite de terça-feira (2), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada para ir até o local, onde um homem teria sido agredido.

Ao chegar, os guardas encontraram a vítima sendo atendida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O homem precisou ser levado para a Santa Casa de Campo Grande, pois estava com suspeita de fratura nas costelas.

Durante verificação no sistema policial, as equipes identificaram que a vítima estava foragida do sistema prisional.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

