Morador de rua é espancado por guarda ao dormir no 'lugar errado' em Campo Grande

Um morador de rua, de 41 anos, foi socorrido após ser espancado por um ‘guarda de rua’ durante a madrugada desta terça-feira (29), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima relatou que estava dormindo em uma calçada do centro quando um homem alto, branco e gordo parou a moto que conduzia, desceu e passou a agredir o morador de rua com uma espécie de cacetete.

Os golpes foram na região da cabeça, nas costas, nos braços e nas mãos da vítima. Enquanto batia no homem, o vigilante dizia que era pra ele ir ‘dormir em outro local’.

A moto que o autor usava não tinha placa, impossibilitando uma possível identificação. Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar a localização o agressor.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e será investigado.

