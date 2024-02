Morador de rua é 'raptado' e espancado a pauladas em área de mata de Campo Grande

Morador de rua, de 33 anos, foi 'raptado' e espancado por alguns indivíduos em uma área de mata nesta terça-feira (12), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que foi levado de carro para um lugar desconhecido por alguns elementos.

Durante a entrevista, o homem relatou que a região era uma área de mata e lá, os suspeitos passaram a agredi-lo com muitas pauladas no corpo e na cabeça. As agressões provocaram fratura nos dois antebraços da vítima e causaram inúmeras escoriações.

Diante dos ferimentos, ele deu entrada na Santa Casa de Campo Grande, onde está internado e recebendo atendimento médico.

Ainda para os militares, ele informou que é morador de rua e usuário de entorpecentes.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também