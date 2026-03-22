Morador de SidrolÃ¢ndia de 16 anos morre afogado ao nadar em rio de Santa Catarina

O adolescente Vinícius Souza, de 16 anos, morreu após se afogar na tarde desta sexta-feira, em Santo Amaro da Imperatriz, na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

Segundo o site Babalizando MS, o rapaz era morador de Sidrolândia e estava viajando quando foi aproveitar o dia de sábado (21) no Rio do Braço, no bairro São Francisco, quando ocorreu o acidente.

De acordo com as informações iniciais, Vinícius nadava no local em um momento de lazer, quando submergiu e não conseguiu retornar à superfície.

Equipes do Batalhão de Busca e Salvamento foram acionadas e iniciaram buscas subaquáticas que duraram mais de quatro horas. O corpo do adolescente foi localizado por volta das 19h30, a cerca de seis metros de profundidade e a aproximadamente seis metros da margem do rio.

A morte do jovem causou grande comoção em Sidrolândia, onde ele era conhecido e querido por amigos e familiares. A cidade amanheceu de luto diante da tragédia.

As circunstâncias do afogamento não foram detalhadas.

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