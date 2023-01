Morador com CAC evita assalto em casa e dispara contra ladrões no Universitário

Um homem, de 41 anos, e com registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) evitou um assalto a sua residência na noite de terça-feira (10) no bairro Universitário, em Campo Grande. Ele revidou os disparos feitos por pelo menos dois ladrões que estavam no interior do seu imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem percebeu a invasão pelas câmeras de monitoramento e notou que os criminosos estavam encapuzados e armados. Assim, ele se apossou de sua pistola e saiu para fora da casa para evitar o roubo.

No primeiro momento, um dos ladrões dispararam contra o morador, que revidou e disparou pelo menos 7 vezes, mas não há informações se ele deixou um dos criminosos feridos. A Polícia Militar foi acionada e encontrou as munições deflagradas no quintal.

Os tiros feitos pelos criminosos acertaram a parede, a porta e o telhado da vítima. Enquanto os disparados pelo morador, ficaram marcados no portão e no muro. Sobre a tentativa de assalto, ele alega que sua esposa comercializa joias em ouro e acredita que esse era o único motivo da invasão, pois não tinha divídas, nem inimizades.

Ainda conforme o registro policial, testemunhas apontaram que um veículo Volkswagen Gol, de cor preta, deu apoio para a fuga dos autores.

O caso foi registrado como tentativa de roubo pelo concurso de pessoas e tentativa de roubo com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

