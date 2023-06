Morador nega café da manhã para 'casal', leva pauladas e fica desacordado no Nova Lima

Um idoso, de 60 anos, foi agredido a pauladas e chegou a ficar desacordado por alguns minutos, nas primeiras horas desta sexta-feira (23), após negar dar café da manhã para um casal, suspeito de praticar alguns roubos na região do Nova Lima, em Campo Grande.

A vítima, inclusive, já teria sofrido uma tentativa de assalto cometida pelo suspeito, de 40 anos, identificado pelo vulgo 'Motorzinho'.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o morador estava saindo para trabalhar, quando foi abordado pelo suspeito, acompanhado de uma mulher, que chegaram em frente a sua residência às 5h40 da manhã pedindo por café e a vítima, acreditando ser um disfarce para possíveis delitos, recusou.

Assim, o suspeito pegou um pedaço de pau e passou a agredi-lo com certa violência, provocando lesões na cabeça do idoso, no antebraço direito e no dedo indicador. Porém, a vítima relatou que uma das pancadas o deixou desacordado por 30 minutos.

Após recobrar a consciência, o idoso procurou ajuda do pelotão da Polícia Militar. Os militares foram até o local e verificaram que havia manchas de sangue no chão e objetos danificados.

A vítima repassou algumas características do suspeito, que foi encontrado na rua Pindaré, no Jardim Colúmbia pelos policiais. No entanto, ele não estava acompanhado de nenhuma mulher, e foi encaminhado para a delegacia de plantão e autuado por lesão corporal dolosa.

