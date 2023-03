Moradora procura delegacia apÃ³s vizinho jogar produto suspeito para matar seu gato

Moradora, de 54 anos, não identificada, procurou a delegacia na manhã desta sexta-feira (3) para denunciar seu vizinho que havia jogado um produto suspeito, de coloração azul, na tentativa de matar o seu gato no Jardim Paulista, em Campo Grande.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, o caso aconteceu no início da noite de quinta-feira (2), quando a moradora encontrou o produto, que seria um pó, em seu quintal bem próximo à área da piscina.

Ela teria relatado aos policiais que seu vizinho já teria dito que mataria seu gato e que suspeita dele, pois ele teria uma gata de estimação.

A moradora suspeita que o vizinho tenha atirado o produto para sua casa na tentativa de inibir que seu gato pulasse o muro para cruzar com a gata.

O produto foi entregue na delegacia e o caso deve ser investigado. O registro aconteceu na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

