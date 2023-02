Morador vive noite de terror com ladrões fazendo 'arrastão' na casa na Capital

Um homem, de 50 anos, procurou a delegacia no começo da madrugada desta sexta-feira (17) para denunciar um roubo praticado por pelo menos cinco pessoas em sua casa, na região do Coophafe, em Campo Grande. Vários objetos teriam sido levados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na sala acompanhado do seu pai, quando escutou um barulho vindo dos fundos e ao perceber, notou a presença do grupo invadindo sua residência.

Logo os ladrões chegaram pedindo dinheiro, arma e colocaram as vítimas deitadas no chão, revirando toda a casa e levando embora celulares, bicicleta, cartões, a CNH, micro-ondas, notebook, televisão e o seu carro, um Citroën C3 Picasso.

Segundo a vítima, os ladrões teriam pulado o muro, que não tem concertina e nem cerca elétrica, e depois arrombaram a porta dos fundos para acessar a casa. O morador não conseguiu ver as características dos autores.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também