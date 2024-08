Moradora de Corumbá morre ao ser picada por uma aranha em um mercado da cidade

Angela Teresa De Carvalho Temeljkovitch, de 67 anos, morreu após ser picada por um animal peçonhento enquanto pegava uma sacola de frutas em um mercado de Corumbá. Ela estava internada no Hospital El Kadri, em Campo Grande e faleceu na tarde de sexta-feira (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a filha da vítima informou a Polícia Civil que há três dias sua mãe vinha reclamando de dores na mão direita. Após passar por atendimento médico em Corumbá, ela precisou ser trazida de ambulância para Campo Grande, onde foi internada.

Depois do atendimento no pronto-socorro, a idosa apresentou um quadro grave de insipiência respiratória e um inchaço incomum no dorso da mão direita. Devido ao seu estado de saúde, Angela precisou ser intubada e levada para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Porém, apesar dos esforços médicos, ela apresentou pioras significativas, tendo várias paradas cardiorrespiratórias e faleceu às 17h30.

Ainda segundo o registro policial, que inicialmente teria sido protocolado como morte natural, a mulher teria sido picada por uma aranha, ou sofrido uma ferroada de algum animal peçonhento, enquanto pegava uma sacola de frutas em um mercado da cidade que morava.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

