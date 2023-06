Moradora de rua é encontrada morta em casa abandonada do Jardim Pênfigo

Celia Villas Boas, de 58 anos, foi encontrada morta em uma casa abandonada na Rua José Paulino, região do Jardim Pênfigo, em Campo Grande. Ela vivia como moradora de rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um achado de cadáver. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram com uma equipe do Corpo de Bombeiros que aguardava a chegada do suporte avançado para fazer a constatação do óbito.

Durante a espera, os policiais descobriram que a vítima vivia em situação de rua pela região. Os médicos da URSA – Corpo de Bombeiros, declararam a morte de Celia, sem encontrar sinais de violência aparentes.

A irmã de Célia acompanhou os procedimentos e apesar de estar no local, foi solicitado um exame papiloscópio para identifica-la da maneira correta, uma vez que a mesma não portava documentos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também