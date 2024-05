Moreninha II recebe o programa UEMS na Comunidade amanhã

A 11ª edição do programa UEMS na Comunidade, estará na Associação dos Moradores do Bairro Moreninha II, durante a tarde de sábado (25), das 13h às 17h.

Os participantes do evento terão acesso aos programas de Segurança Alimentar; Energia Social (isenção de tarifa e impostos na conta de luz); MS Supera (Incentivo a Permanência no Ensino Profissionalizante ou Superior); Cuidar de quem Cuida, Van de Direitos (com informações jurídicas); além de exposições de atividades do Senai, divulgação e matrículas para cursos gratuitos.

Para isso, a UEMS tem parceiros como a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), o Procon Estadual, a Defensoria Pública, a Secretaria Estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) e o Senai.

O evento é realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), para levar atendimento em diversas áreas à população local.

A caravana do UEMS na Comunidade tem suporte do Governo de Mato Grosso do Sul, via Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

A ação é gratuita, voltada para todos da região e acontece amanhã (25), na Rua Anaca, 320, Moreninha II – Associação dos Moradores.

