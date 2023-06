Morre idosa atropelada por carro em avenida de Dourados

Foi identificada como Alcidineia Vasques Ferreira, de 77 anos, a pedestre atropelada no final da manhã desta quarta-feira (28), ao tentar atravessar a Avenida Marcelino Pires, próximo a Praça Antônio João, em Dourados. Ela chegou a ser socorrida em estado gravíssimo pelas autoridades policiais, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do Fiat Palio seguia pela avenida quando foi surpreendido por Alcidineia atravessando na faixa de pedestre. Ela não conseguiu evitar o acidente, uma vez que o sinal estava verde para sua passagem e não chegou a ver a idosa com antecedência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima ainda no local, a levando para o hospital da cidade. No entanto, ela acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu após várias tentativas de reanimar a mesma.

O motorista acionou as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele ainda ficou aguardando o serviço das equipes policiais serem finalizados.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil estiveram na cena do acidente atendendo a ocorrência. O condutor do veículo precisou ser lavado até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) a metade, se o agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.

Deixe seu Comentário

Leia Também