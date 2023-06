Morre motorista envolvido em colisão frontal entre carros na MS-395, em Bataguassu

Um dos sobreviventes da colisão frontal entre um Fiat Uno e um Chevrolet Prisma, no KM-75 da MS-395, entre as cidades de Bataguassu e Brasilândia, ocorrido no final da tarde de terça-feira (13), faleceu na manhã de hoje (14) no Hospital da Santa Casa do município. O idoso, Pedro Vanderlei Rosseto de 61 anos, teria sido socorrido com fratura e suspeita de traumatismo craniano.

Conforme o site Cenário MS, Fernando Ferrari de 33 anos, faleceu ainda no local do acidente. Ele seguia sozinho no Fiat Uno com destino a Bataguassu quando, por motivos ainda a serem investigados, teria colidido frontalmente com o Prisma, que vinha no sentido contrário.

Pedro, a segunda vítima fatal do acidente, voltava da cidade de Santa Rita do Pardo onde teria visitado parentes. Ele estava acompanhado de uma jovem, de 27 anos, que foi socorrida com diversas fraturas pelo corpo.

Já na Santa Casa de Bataguassu, Pedro não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de hoje.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR), da Polícia Civil e da Perícia Tecnica foram até o local fazer as apurações iniciais sobre o acidente.

