PolÃ­cia

Morre mulher espancada a marteladas por subtenente dos Bombeiros em MS

Liliane de Souza Bonfim Duarte Ã© a quinta vÃ­tima de feminicÃ­dio no Estado

06 marÃ§o 2026 - 14h11Luiz Vinicius
Liliane ficou internada desde o dia 3 de marçoLiliane ficou internada desde o dia 3 de marÃ§o   (Redes Sociais)

Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 51 anos, morreu nesta sexta-feira, dia 6, após não resistir aos ferimentos provocados por golpes de martelo, desferidos pelo seu companheiro, o subtentente Elianderson Duarte, de 45 anos, do Corpo de Bombeiros, na última terça-feira, dia 3, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Ela é a quinta vítima de feminicídio no Estado e a morte acontece próximo ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. As autoridades confirmaram o falecimento e a família deve doar os órgãos da mulher, que atuava como enfermeira.

O caso aconteceu na última terça-feira, dia 3, e ela foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Regional, onde foi estabilizada e posteriormente transferida. Médicos já passam a discutir com a família sobre os próximos passos.

Os filhos do casal também foram atacados durante as agressões. O caso aconteceu na Vila Renô e vizinhos escutaram a confusão e tentaram impedir a saída do suspeito.

Porém, ele só foi contido com o auxílio da Polícia Militar, que conseguiu prendê-lo. Ainda não há informações a respeito do motivo para o militar do Corpo de Bombeiros atacar a esposa.

