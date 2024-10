Morre mulher que atravessou fora da faixa e foi atropelada por carro na rua Ceará

Morreu no final da tarde desta segunda-feira (30), Genalva Rodrigues de Lima, de 54 anos, atropelada por um veículo de passeio ao atravessar fora da faixa de pedestre, na rua Ceará, próximo ao cruzamento com a rua Paraná, no bairro Santa Fé, em Campo Grande.

Ela havia sido socorrida em estado grave e deixou o local intubada devido ao impacto do atropelamento. A Polícia Civil foi informada do falecimento no período da noite.

O caso segue sendo tratado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, já que a causadora do acidente, segundo informado pela delegada Joilce Ramos, que atendeu a ocorrência, foi a própria pedestre.

A jovem, de 22 anos, que conduzia um veículo Citroën C3, ficou em estado de choque, abalada e bastante chorosa com o ocorrido. No local do acidente, a reportagem soube que ela permaneceu prestando ajuda a vítima até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As imagens, inclusive, corrobora com a narrativa, uma vez que a pedestre tenta atravessar a via, uma das mais movimentadas da cidade, e fica indecisa ao prosseguir ou retornar, quando é atropelada pelo veículo, que saia da rua Paraná e fazia a conversão à esquerda para acessar a rua Ceará.

