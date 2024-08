Morta em confronto, Priscila atuou em roubo e sequestro de motociclista de aplicativo

Priscila Braga dos Santos, de 32 anos, que morreu em um confronto com a Polícia Militar, na noite de domingo (25), em Campo Grande, tinha passagens pela polícia e uma delas, mostra que ela foi atuante no roubo e sequestro de um motociclista de aplicativo, de 41 anos, ocorrido no mês passado, no Jardim Jóquei Clube.

Conforme consta no boletim de ocorrência da época, registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, a mulher contou com a participação de outro indivíduo, identificado apenas como 'Malote' para cometer o crime.

Segundo informações do registro policial, o motociclista de aplicativo recebeu uma ligação de Priscila por volta das 4h da madrugada do dia 19 de julho, onde ela pedia uma corrida saindo do Jardim Nhanhá para o bairro Tijuca.

A vítima relatou que ao chegar pelo local indicado para buscar a suposta passageira, foi informado para entrar na residência sob a justificativa que Priscila iria "demorar um pouco". Quando o trabalhador entrou, visualizou cinco homens aguardando a sua entrada.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os homens disseram que pegariam a motocicleta, mas que devolveriam. Contudo, enquanto esteve na residência, a vítima passou a ser agredida por 'Malote', onde teve um dente quebrado. No relato, o motociclista afirma que ficou em posse dos criminosos das 4h da manhã até às 16h da mesma data.

A vítima ainda foi informada que os homens iriam devolver a moto, mas com a condição de pagar R$ 500. O registro foi feito na delegacia no dia 29 de julho, dez dias após o ocorrido.

