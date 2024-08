Mulher que morreu em confronto com a PM na Capital é identificada pelo irmão

Foi identificada como Priscila Braga Dos Santos, de 32 anos, a mulher que morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar durante a noite de domingo (25), na zona rural de Campo Grande.

Em uma nova complementação, realizada durante a tarde desta segunda-feira (26) no boletim de ocorrência, o irmão de Priscila foi até o Instituto De Medicina E Odontologia Legal (Imol) para fazer o reconhecimento da mulher, comparecendo a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol em seguida.

Conforme o já divulgado pelo JD1, a PM detalhou que estava fazendo rondas pela região do Lagoa, quando resolveu abordar um Ford Fiesta sedan. Porém, a condutora já desembarcou atirando contra a guarnição.

Diante da situação, o sargento da viatura efetuou três disparos para conter a injusta agressão, atingindo a mulher na altura do tórax e do abdômen. Como ainda estava com vida, a autora foi socorrida e levada para o Hospital Regional, mas morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

No local do confronto, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil encontraram a arma usada pela mulher, sendo um revólver calibre 32. Desta arma, quatro disparos foram efetuados. Da arma do policial, assim como relato, as autoridades viram que três munições foram deflagradas.

O caso foi então registrado na DEPAC Cepol, como tentativa de homicídio contra autoridade policial, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e receptação.

