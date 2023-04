Idoso que morreu no São Julião foi agredido com socos e tapas em frente a mercado

Genaro Xavier da Costa, de 70 anos, que morreu durante a manhã de quarta-feira (6), havia sido agredido com socos e tapas por um indivíduo desconhecido nas primeiras horas da manhã do dia 13 de janeiro, em frente um supermercado, na Avenida Guaicurus, no Jardim Monumento.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, foi relatado que a vítima estava em frente a um supermercado, aguardando sua abertura, quando um indivíduo passou e desferiu um tapa forte na cabeça do senhor de idade.

Sendo pego de surpresa, a vítima caiu e passou a ser agredido com vários socos no rosto. O suspeito ainda chegou a ameaçar uma funcionário do supermercado e depois foi embora.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) havia resgatado Genaro, na época, com sinais de traumatismo craniano e sendo encaminhado para a Santa Casa.

Durante os quase três meses internado, Genaro precisou ser intubado até passar por uma craneotomia. No dia 18 de março, o idoso foi transferido para o Hospital São Julião, onde acabou falecendo durante a manhã desta quarta-feira após ter uma parada cardiorrespiratória.

O óbito foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também