Morto a tiros em frente ao Parque do Sóter era suspeito de agiotagem

Eloandes Rosa de Oliveira, de 40 anos, assassinado com cerca de 15 tiros na noite do último sábado (1°), em frente ao Parque do Sóter, em Campo Grande, era suspeito de estar envolvido com agiotagem.

A informação consta na denúncia existente contra ele, no ano de 2019, quando chegou a ser detido em flagrante pela prática de porte ilegal de arma de fogo. Na oportunidade, um indivíduo que estava com ele, afirmou ter ouvido que Eloandes era agiota.

O caso chegou a ir a julgamento, mas o homem recebeu absolvição da Justiça de Mato Grosso do Sul.

Referente ao seu assassinato, a suspeita é que dois atiradores em uma motocicleta tenham passado perto da vítima e efetuado os disparos, ao menos 15 tiros, e logo em seguida fugiram.

Conforme testemunhas e relatos apurados pelo JD1 Notícias, a Eloandes estava sozinho e havia acabado de descer de uma caminhonete, quando os atiradores o surpreenderam a vítima.

Ainda conforme informações, tudo teria acontecido muito rápido e o homem não teria tido tempo de reação.

Eloandes tinha passagens por ameaça, injúria no âmbito de violência doméstica, violência doméstica e porte irregular de arma de fogo.

