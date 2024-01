Morto em confronto, 'Anjo' era de membro de facção e tinha ficha extensa na polícia

Morto em uma troca de tiros na madrugada deste sábado (20), Nicki Ironcabral da Silva, de 25 anos, vulgo 'Anjo da Morte', integrava uma facção criminosa na cidade e tinha uma extensa ficha criminal. Ele morreu após resistir a uma abordagem e atirar contra policiais do Batalhão de Choque.

A troca de tiros aconteceu na rua Nazarena Milfont Sobreira, próximo à esquina com a rua Paulo Fabiani de Barros, na região da Moreninha.

Informações disponibilizadas pela polícia, apontam que a Nicki estava evadido do sistema prisional e estava com uma motocicleta furtada ainda em outubro do ano passado, configurando um crime de receptação.

Além de integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital), onde tinha o vulgo de 'Anjo da Morte', o criminoso tinha enorme ficha criminal, contendo crimes como tentativa de homicídio, sequestro e cárcere privado e violência doméstica, como 'mais pesados'.

Mas a lista se estendia para outros crimes como roubo, roubo majorado pelo emprego de arma, roubo majorado pelo concurso de pessoas, tráfico de drogas, desobediência, furto, furto qualificado mediante concurso de pessoas, furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculos, receptação, ameaça.

Confronto - Equipe do Batalhão de Choque realizava patrulhamento na região, quando avistou o indivíduo pilotando uma motocicleta sem capacete, o que motivou a realização de uma abordagem. Contudo, Nicki acelerou o veículo e deu início a fuga, sendo acompanhado pela viatura.

Em determinado momento, em uma via do bairro, o suspeito desceu de sua motocicleta e fez menção de pular o muro de uma casa abandonada, mas ao se aproximar do imóvel, virou sacando uma arma e disparando contra os policiais.

A atitude fez com que os militares revidassem a injusta agressão, atingido com uma perfuração no tórax e outra na mão. Após desarmá-lo e apresentando sinais vitais, 'anjo' foi levado até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde não resistiu e faleceu momentos após dar entrada no posto de saúde.

Durante a investigação preliminar, o Batalhão de Choque constatou que a motocicleta utilizada na fuga era produto de furto cometido em outubro do ano passado. No local do confronto, foi recolhida a arma usada por Nicki, uma pistola de calibre 7.65.

