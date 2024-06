Morto em confronto com o Choque seria policial militar de Campo Grande

Um dos homens que morreu durante confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, seria um cabo do 10° Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande. Um sargento, também do 10°, teria sido preso durante a ação ocorrida durante a tarde desta sexta-feira (21).

A troca de tiros aconteceu Rua Cláudio Augusto com Rua Caio Graco, na Vila Bordon (segundo o Google Maps).

O JD1 Notícias segue apurando os fatos do confronto. Apesar de ainda não ter a identificação dos mortos e do preso, sabe-se que eles seriam policiais militares envolvidos em um esquema criminoso, que preliminarmente envia sequestro de caminhões.

Enquanto o Choque fazia investigação sobre o caso, tentou abordar um veículo quando o confronto aconteceu. O outro baleado e morto durante a troca de tiros, não teria ligação com a Polícia Militar, sendo tratado apenas como um desconhecido.

Os dois baleados foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, morrendo logo após dar entrada na unidade de saúde.

Neste momento, equipes do Choque, da PM, da Polícia Civil e da Perícia, estão no local onde o confronto aconteceu, fazendo as apurações sobre o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também