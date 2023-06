Morto em confronto com policial, bandido atirou em agente do CCZ no Jardim Morenão

Iranildo Roa Tomicha, de 24 anos, bandido morto a tiros na noite desta sexta-feira (23), no Jardim Monumento, após um confronto com um policial penal, tentou assaltar um agente de saúde do CCZ, de 43 anos, e tentou levar a motocicleta da vítima. Durante a ação criminosa, houve um disparo que acertou de raspão o rosto do profissional municipal.

Conforme apurado pela reportagem, a tentativa frustrada de assalto aconteceu na rua Goiatuba, no Jardim Morenão, no final da tarde de hoje. Eles fizeram a ação delituosa em frente a uma barbearia, mas não perceberam a presença do policial à paisana.

Após ferir o agente de saúde, os criminosos entraram em confronto com o policial e fugiram na sequência. Ainda segundo as informações levantadas pelo JD1 Notícias, Iranildo acabou ferido e foi "abandonado" pelo comparsa na casa, que a princípio, seria a mãe de um dos assaltantes, após o "companheiro" bater palma na residência.

O bandido chegou a pedir ajuda para algumas pessoas e conseguiu entrar no imóvel. Algumas pessoas até tentaram reanimá-lo até a chegada do socorro, mas o assaltante não resistiu e morreu próximo ao portão da residência.

Na apuração da reportagem, Iranildo seria conhecido pelas práticas delituosas de roubos majorados, conforme consta na sua ficha de antecedentes criminais.

A Polícia Militar permanece no local, isolando a área até a chegada da Perícia Científica. A reportagem foi informada que os peritos estariam em uma ocorrência em Ribas do Rio Pardo, a 103 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Civil também é aguardada no local para levantar mais detalhes sobre o caso.

