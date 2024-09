Morto em confronto comandava boca de fumo no Nova Campo Grande

Saiba Mais Polícia AGORA: Criminoso morre em UPA após confronto com a Polícia Militar

Foi identificado como Gideão Sanabria Lima, de 36 anos, o traficante que morreu em um confronto com a Força Tática da 10° CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), no início da noite desta segunda-feira (2), na região da Nova Campo Grande, nesta Capital. Ele comandava uma boca de fumo e até chegou induzir uma mulher para auxiliar nas entregas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar tomou conhecimento por meio de denúncias que havia um ponto de distribuição de entorpecentes na região da Avenida Duque de Caxias, próximo ao frigorífico. O endereço exato não constava no mapa, por isso o local tinha suas peculiaridades.

Para tentar realizar a abordagem e saber se era verdadeira a denúncia, a equipe de inteligência da 5° CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) fez vigilância pelo local e conseguiu identificar a movimentação pela compra e distribuição de drogas no local indicado.

Assim, alguns policiais que estavam de vigília, abordaram os usuários e identificaram quem poderia ser o distribuidor. No local, os usuários indicaram que haviam dois homens, um deles sendo Gideão, e pelo menos uma mulher responsável pela venda dos entorpecentes.

Dessa forma, foi solicitado apoio de outras viaturas e principalmente da Força Tática da 10° CIPM para a ação. Foi montada uma operação para adentrar ao imóvel e também realizar a abordagem, visto que o local contemplava um córrego nas imediações e uma mata ciliar que auxiliaria em uma eventual fuga.

Durante a entrada, equipes usaram a frente, as laterais e os fundos do imóvel para entrar e tentar realizar a ação. Porém, em determinado momento, uma das equipes foi alvo de um disparo de arma de fogo vindo do traficante. Novamente o suspeito atirou contra outra equipe, essa sendo a Força Tática, que não tiveram outra alternativa a não ser repelir a injusta agressão e revidar o ataque. Foram disparados tiros em direção ao traficante, que o atingiram, neutralizando assim a ameaça.

Ainda com sinais vitais, conforme noticiado pelo JD1 Notícias anteriormente, Gideão Sanabria foi socorrido ainda com vida pelos militares até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, porém, ele não resistiu aos ferimentos.

A mulher citada pelos usuários foi encontrada e entrevistada pelos militares, onde ela afirmou que apenas foi buscar água, quando Gideão a colocou para entregar o entorpecente, sob a justificativa de que "não dá nada". Ela ainda confirmou que a boca de fumo era do traficante e ele atuava na companhia de outro homem.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Criminoso morre em UPA após confronto com a Polícia Militar

Deixe seu Comentário

Leia Também