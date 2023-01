Morto em troca de tiros na Nhanhá tinha 19 anos e várias passagens policiais

Foi identificado como Michel Cauã Demétrio dos Santos, de 19 anos, o traficante que morreu durante uma troca de tiros envolvendo policiais do Batalhão de Choque, na rua dos Andes, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. O caso aconteceu no meio da tarde de terça-feira (17).

O jovem era conhecido no meio policial por ter várias passagens envolvendo receptação e tráfico de drogas, crime no qual levou Michel a morte. Ele estaria revendendo drogas na região e negociava com outras pessoas, que conseguiram fugir durante a tentativa de abordagem.

Conforme informações da polícia, viaturas do Batalhão de Choque faziam diligências na região conhecida por ter várias denúncias de tráfico de drogas, enquanto sabiam que um veículo Honda Civic, de cor prata, fazia o abastecimento de drogas na região.

Na tentativa de abordagem, os policias perceberam haverem dois indivíduos ao lado do veículo - um a pé e outro de motocicleta. O motociclista conseguiu fugir do local, mas Michel tentou correr para direção contrária, sendo surpreendido com uma viatura do Batalhão de Choque. Logo ele disparou contra a equipe, acertando dois tiros no veículo oficial.

Os militares que estavam na segunda viatura pediram para que o autor soltasse a arma, no entanto, ordem desobedecida e o jovem continuou apontando o revólver para os policiais. Dessa forma, os policiais revidaram a agressão sofrida e atingiram o jovem que permaneceu caído com vida.

Uma equipe prestou socorro e encaminhou Michel Cauã para o Hospital Regional, mas após algumas manobras de reanimação, o jovem não resistiu e morreu. Além da arma que estava com o rapaz, os policiais encontraram outras duas armas: uma pistola 765 com 5 munições intactas e um revólver de calibre 38 com 5 munições.

A equipe durante vistoria feita no veículo Honda Civic, encontraram alguns pacotes de drogas que totalizaram 3,4 kg, apresentados na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e posteriormente, o caso seria apresentado também na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Segundo a polícia, o prejuízo deixado no crime é avaliado em R$ 88 mil.

Toda a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, resistência, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

