Casal em moto se choca contra a traseira de Fiorino na BR-262

Um casal de jovens acabou se acidentando no quilômetro 310 da BR-262 após baterem a moto em que estavam contra um Fiorino que estava parado na pista por conta do sistema “pare e siga”, já que a rodovia federal passa por obras. Em função do acidente e as obras na rodovia, uma fila de veículos se formou.

Segundo Claudionor Aparecido Espínola de Oliveira, motorista do Fiorino, o acidente ocorreu quando o motociclista, um homem de cerca de 20 anos, se distraiu com a sua namorada, de 18, e não percebeu que o veículo havia parado na pista.

O Tenente Thomazini, do Corpo de Bombeiros, explicou que o casal foi resgatado com possíveis fraturas em seus membros inferiores, mas que dada a avaliação inicial, não sofrem nenhum risco de morte imediato.

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa, onde receberão atendimento médico especializado.

A Polícia Rodoviária Federal está no local realizando as diligências necessárias.

