Moto é apreendida com mais de R$ 50 mil em multas no Jardim Carioca

Durante a realização da Operação Lei Seca na região Imbirussu na noite de quarta-feira (22), a Gerência de Fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Metropolitana, em ação conjunta com a Agetran e Polícia Militar realizaram 111 abordagens no Jardim Carioca.



A ação tem o objetivo de levar tranquilidade e segurança aos moradores da região que vêm sofrendo com algazarra provocada por motociclistas, aumentar a presença da fiscalização e diminuir acidentes.

Dos 111 veículos abordados, 67 eram motocicletas no qual uma delas foi constatada que havia um débito superior a R$ 54.000 e foi recolhida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Durante a operação duas pessoas foram conduzidas à delegacia, pois estavam com mandado de prisão em aberto, sendo um por violência doméstica e outro por furto. Outras oito pessoas estavam conduzindo sem CNH. No total, sete motocicletas e um carro foram removido das ruas.

