Moto pega fogo após piloto embriagado colidir com vaca em Aquidauana

Um motociclista de 20 anos sofreu um acidente após pilotar embriagado e atropelar uma vaca na noite de ontem (14), na Rua José Duarte, na Vila São Pedro em Aquidauana



O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi chamado para atender o acidente. No local, motocicleta que havia atropelado uma vaca havia pegado fogo após a colisão.



O jovem de 20 ano que conduzia a moto foi encontrado consciente, mas desorientado, e caído de costas no chão.



O homem apresentava escoriações generalizadas e relatava dores no joelho, além de ter informado que havia consumido bebidas alcoólicas antes do acidente.



Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e transportaram a vítima para o Pronto Socorro de Aquidauana para uma avaliação médica mais detalhada.

