Motoboy é denunciado após não entregar pedido e troco de cliente em MS

O entregar, de 34 anos, de um restaurante de Corumbá está sendo acusada pela dona do estabelecimento de não ter entregue o pedido e o troco de um cliente nesta segunda-feira (6).

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o motoentregador estaria aplicando golpes em estabelecimentos comerciais da cidade.

O autor aceita a corrida, vai até o estabelecimento, pega o produto (maioria das vezes comida) e sai para entregar ao cliente, quando recebe a taxa da entrega e também da corrida.

Entretanto, ao sair do estabelecimento, ele se apropria do produto e não entrega ao cliente. Na ocasião específica, o entregador pegou dois marmitex, no valor de R$ 50,00, e não entregou no bairro Universitário, como era para ser feito.

Conforme a dona do restaurante, outros estabelecimentos também foram alvos do homem. Em um dos casos, ele ficou com copos de açaí e o troco do cliente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município e será investigado.

