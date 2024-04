Motociclista atropelado por caminhão na Vila Progresso morre no hospital

Saiba Mais Polícia Motociclista fica em estado gravíssimo ao ser atropelado por caminhão na Vila Progresso

O motociclista Milton Justino Pereira, de 66 anos, que havia sido socorrido em estado gravíssimo após ser atropelado por um caminhão no cruzamento das ruas Estevão Capriata com Thomás Edson, na Vila Progresso, em Campo Grande, morreu no Hospital da Santa Casa.

Conforme o apurado pela reportagem, Milton havia sido intubado ainda no local do acidente pelo Corpo de Bombeiros, pois por conta do atropelamento, ele teve um traumatismo cranioencefálico.

Na ocasião, o JD1 apurou que o motociclista estava seguindo pela Rua Thomás Edson quando foi atingido pelo caminhão, que trafegava pela Rua Estevão Capriata. A condutora do veículo, de 52 anos, informou que chegou a parar no cruzamento, já que a preferencial era do motociclista.

No entanto, ela acabou acelerando e atingindo o idoso, provocando o acidente. Com o impacto, o capacete da vítima parou a cerca de 10 metros da colisão.

Marcas de sangue ficaram pelo asfalto e a vítima saiu em estado considerado gravíssimo e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde faleceu às 13h09.

asda

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Motociclista fica em estado gravíssimo ao ser atropelado por caminhão na Vila Progresso

Deixe seu Comentário

Leia Também