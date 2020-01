Motociclista colide com camionete e morre

O motociclista Cleber Willian Machado Coelho, de 19 anos, morreu nesta manhã de domingo (12), quando trafegava em uma motocicleta e colidiu com uma camionete em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Cleber seguia pela rua Iguassu e no cruzamento com a Rua Toshinobu Katayama, no Portal de Dourados, foi atropelado por uma caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, com placas QAE 0406, também de Dourados.

De acordo com o registro da Perícia Técnica, da Polícia Civil, o jovem teria invadido a preferencial, sendo atingido pela caminhonete, ele morreu no local.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o motorista da caminhonete entrou em pânico após o acidente, abandonou o veículo e fugiu do local.

