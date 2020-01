Após ser atropelada, motociclista morre e motorista foge do local

Francieli Fucilini Machado, de 35 anos, morreu por volta das 2h deste sábado (11), em Costa Rica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi atropelada por um veículo e o motorista do carro, que ainda não foi encontrado, fugiu do local sem prestar socorros. O acidente ocorreu na rua José Pereira da Silva, onde a vítima conduzia uma Honda Biz vermelha.

Ainda segundo o registro policial, com base no Corpo de Bombeiros, Francieli sofreu fraturas expostas em ambas as pernas, trauma abdominal e fraturas nos braços. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local

O caso será investigado pela polícia local.

Deixe seu Comentário

Leia Também