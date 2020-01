Motociclista que bateu em carro da Record está em estado grave

Foi identificado o nome do motociclista que se envolveu em acidente, no final da manhã desse domingo (5), com um veículo da Record na Tijuca e foi parar em estado grave na Santa Casa.

O condutor da moto é Mauri Teixeira Novais, 27 anos, que foi encaminhado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a assessoria da Santa Casa. Mauri passou por diversas cirurgias, na ortopedia, neurologia e bucomaxilofacial por conta da fratura e ferimento na mão, punho, antebraço, braço, cotovelo esquerdo, traumatismo cranioencefálico e trauma de face.

O motociclista se encontra no Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa, entubado e seu estado ainda é considerado grave.

