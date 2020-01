Vídeo - Carro da Record se envolve em acidente no Tijuca

Um veículo de reportagem da TVMS Record acabou envolvido em um acidente na manhã deste domingo (5) no cruzamento da Avenida Souto Maior com a Conde de Boa Vista no bairro Tijuca.



Nas imagens é possível ver uma moto em alta velocidade bate em um Palio que estava parado no semáforo da avenida Conde de Boa Vista, e em seguida colide com o veículo da emissora.



Segundo testemunhas que moram pela região o piloto da moto que não foi reconhecido pois não estava com a identidade é suspeito de efetuar vários roubos pela área.



Ainda segundo os moradores motociclista foi lançada a 7 metros, bateu com a cabeça em um poste. Durante o resgate da da equipe do SAMU foi averiguado que ele quebrou o dedo da mão e o maxilar e está com uma fundamento no crânio.

Veja o momento do acidente:





