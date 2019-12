Motociclista que levava irmã e amiga na garupa morre em atropelamento

Jônathas Padilha, com informações do Ponta Porã News

Luiz Alfredo Pereira Irala, 28 anos, estava pilotando uma moto com sua irmã e uma amiga, quando sofreu um grave acidente e morreu na noite desse domingo (29) na rotatória próxima ao Shopping China em Ponta Porã.

O jovem dirigia uma moto com sua irmã, 16 anos, na garupa e uma amiga dela, 13 anos. Segundo testemunhas, nenhum deles estava usando capacete. As adolescentes sofreram ferimentos leves. Ainda segundo essas testemunhas, um veículo de cor branca teria atropelado o trio e fugido do local em seguida.

A motocicleta, alguns pertences da vítima e o corpo da vítima foram deixados no local do acidente.

A polícia local que está investigando o caso está em busca de imagens de câmeras para identificar autor do acidente que aconteceu na avenida Brasil, uma das principais de Ponta Porã, a 323 quilômetros da Capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima não apresentava sinais vitais no momento da chegada da equipe de socorro.

Conforme o site Ponta Porã Informa, a adolescente de 16 anos, que é irmã de Luiz, sofreu apenas escoriações em um dos braços. Já a amiga, de 13 anos, sofreu um ferimento na cabeça, além de escoriações pelo corpo.

As adolescentes foram atendidas pelos bombeiros e levadas ao hospital regional. Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica foram acionadas, mas a moto já havia sido retirada quando chegaram.

