Operação Natal 2019 da PRF registrou 19 acidentes

Foram registrados apenas 19 acidentes nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul neste ano, metade do número registrado em 2018. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou às 23:59 de quarta-feira (25), a Operação Natal 2019.

A Operação, que teve início no último sábado (21), foi realizada em todas as rodovias federais do Estado, abrangendo mais de 3.652 quilômetros de malha viária, divididas em nove Delegacias da PRF e 22 Unidades Operacionais.

Ao todo, a PRF fiscalizou 4.724 veículos e 5.862 pessoas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul durante os cinco dias de Operação.

Foram registrados 19 acidentes, sendo 4 graves. No total, 24 pessoas ficaram feridas e 2 óbitos foram registrados.

O primeiro acidente ocorreu no km 515 da BR-060, na madrugada de domingo (22), em Nioaque. Envolveu um caminhão, o veiculo tombou após perder o freio no momento em que descia a serra.

O motorista foi a óbito no local. Duas passageiras foram encaminhadas para o hospital em Nioaque.

Já a segunda morte ocorreu no km 501 da BR-163, em Jaraguari, no início da noite de quarta-feira (25). O acidente foi uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta.

Todos os ocupantes saíram ilesos, já o condutor morreu no local.

Foram observadas 264 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 248 em faixa dupla contínua. Foram realizadas fiscalizações com o auxílio de câmeras da Concessionária que administra a BR-163 para flagrar os motoristas que cometeram as infrações.

Foram 169 autuações pelo não uso do cinto de segurança, sendo 27 por parte dos motoristas e 142 dos passageiros.

A PRF realizou 2.938 testes com o bafômetro, etilômetro nas rodovias federais do MS. 61 condutores foram flagrados por dirigirem sob efeito de álcool. Seis motoristas foram presos após o bafômetro acusar índice expelido maior que 0,30mg/L.

Abordagens educativas, cinema rodoviário, comando de saúde e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 2.321 pessoas.

Confira mais informações no balanço final feito pela PRF:

